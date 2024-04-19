Скончался водитель, снесший забор частного дома в Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что водитель ехал по улице Рабочей в сторону Трактовой примерно в 20:10. У дома № 130 по улице Рабочей он съехал с дороги и врезался в забор. Новосибирца госпитализировали, однако несколько часов спустя он скончался.