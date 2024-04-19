Скончался водитель, снесший забор частного дома в Новосибирской области

Напомним, что авария произошла вечером 18 апреля в Чулыме. По информации ГИБДД, ДТП устроил 29-летний мужчина, который не имел прав на управление автомобилем.
В ведомстве уточнили, что водитель ехал по улице Рабочей в сторону Трактовой примерно в 20:10. У дома № 130 по улице Рабочей он съехал с дороги и врезался в забор. Новосибирца госпитализировали, однако несколько часов спустя он скончался.
Помимо этого, в ДТП пострадал пассажир иномарки — парень 1997 года рождения.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске водитель «Toyota» сбил девочку на пешеходном переходе. Редакция также писала о том, что два ДТП с самокатами произошло в Новосибирске в апреле.
Егор САФРОНОВ.