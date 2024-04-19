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Достали со дна Волги: подозрительный предмет в черном пакете нашли на речном вокзале Самары

В Самаре проверяют подозрительный предмет в черном пакете со дна Волги.

Источник: Соцсети

В пятницу, 19 апреля 2024 года, утром в Самаре со дна Волги достали подозрительный предмет в черном пакете, обмотанном скотчем. Находку нашли на шестом причале речного вокзала. Видеокадрами с места поделился местный блогер Евгений Щекин.

Судя по видео, предмет вытянутой формы был плотно завернут в пакет. Нашедшие горожане предположили, что внутри может быть ружье. Судя по всему, так и оказалось. На кадры попал момент распаковки. Полицейский снял мешок, внутри которого лежало оружие.

Какое конкретно и почему оно оказалось на дне Волги, пока не ясно. Ситуацию прокомментировали в полиции. В настоящий момент правоохранители выясняют все подробности.

— В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На место выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.