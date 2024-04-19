Достали со дна Волги: подозрительный предмет в черном пакете нашли на речном вокзале Самары

Судя по видео, предмет вытянутой формы был плотно завернут в пакет. Нашедшие горожане предположили, что внутри может быть ружье. Судя по всему, так и оказалось. На кадры попал момент распаковки. Полицейский снял мешок, внутри которого лежало оружие.