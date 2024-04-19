Большой сброс воды ожидают на Волге 26 апреля, может подтопить Самару

По данным на утро 18 апреля уровень воды в Волге у Самары составлял 30 м 19 см по балтийской системе. Это в пределах нормы. Подтопление возможно, если уровень воды поднимется до отметки 32,4 мБс. Ранее «КП-Самара» публиковала список всех локаций, которые могут уйти под воду в областной столице.