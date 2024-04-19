Большой сброс воды ожидают на Волге 26 апреля, может подтопить Самару

На следующей неделе на Волге ожидается большой сброс воды. Это может затронуть Самару — есть риск подтопления части территорий. Об этом сообщил замглавы областной столицы Александр Андриянов.
— Большой сброс на Волге ожидается в районе 26 апреля. Он затронет Самару, а именно Самарский район — остров Поджабный, городские пляжи, Волгарь в Куйбышевском районе. Ситуацию отслеживаем, — рассказал чиновник.
По данным на утро 18 апреля уровень воды в Волге у Самары составлял 30 м 19 см по балтийской системе. Это в пределах нормы. Подтопление возможно, если уровень воды поднимется до отметки 32,4 мБс. Ранее «КП-Самара» публиковала список всех локаций, которые могут уйти под воду в областной столице.
В мэрии отмечают, что пункты временного размещения на случай ЧС оборудованы в каждом районе Самары. Один из них могут развернуть на базе школы № 57 в Куйбышевском районе. Там ПВР сможет принять до 50 человек.