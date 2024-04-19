Не кормили и закрывали в холодном подвале: На Кубани завели дело на родителей за издевательства над тремя детьми

Семейная пара воспитывала троих детей в одном из хуторов. В семье росли ребята 11, 15 лет и двухлетний малыш. Старшему ребенку глава семейства приходился отчимом. Однако дети росли без родительской заботы и ласки. Наоборот, они постоянно терпели издевательства со стороны старших.
Все происходило с марта 2023 года по март 2024 год. Родители избивали детей кулаками, металлическими прутьями. Удары наносили и шлангами. Кроме побоев дети слышали в свою сторону оскорбления и ругательства.
Как выяснилось, детей даже морили голодом. Порой ребят закрывали раздетыми подвале, который не отапливается.
Старший ребенок устал терпеть издевательства со стороны отчима. Известно, что подросток часто убегал из дома и думал о том, чтобы покончить с собой. О жестоких методах воспитания стало известно, когда к семье нагрянула с проверкой прокуратура.
«Прокуратура материалы проверки направила в территориальный отдел СКР, по результатам рассмотрения которых в отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ “Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного” и по ст. 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Отчима задержали и арестовали. Двоих детей 11 и 15 лет забрали из семьи. Двухлетний малыш пока находится с матерью.
«Кроме того, прокуратура с целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности внесла представление главе района, которое находится на рассмотрении», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.