Не кормили и закрывали в холодном подвале: На Кубани завели дело на родителей за издевательства над тремя детьми

«Прокуратура материалы проверки направила в территориальный отдел СКР, по результатам рассмотрения которых в отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ “Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного” и по ст. 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.