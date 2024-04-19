Мать двоих детей вытащили из воды в Павлодарской области

«Когда я увидел, что она тонет — не было времени раздумывать, я побежал к воде, на ходу снимая с себя все, что успел. Когда я приблизился, она уже почти ушла под воду. У меня, если честно, даже страха не было, только мысль — лишь бы она не захлебнулась. Я подхватил ее и вытащил из воды», — рассказал Елдос Койкен.