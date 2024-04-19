Мать двоих детей вытащили из воды в Павлодарской области

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции района Аккулы поступил сигнал о том, что в селе Жамбул группа лиц распивает спиртные напитки.
На вызов выехали старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции Елдос Койкен, инспекторы административной практики отделения административной полиции Адиль Збасаров и помощник участкового инспектора полиции местной полицейской службы Ришат Адамбаев.
По прибытии на место вызова было установлено, что по данному адресу проживает гражданка с двумя детьми. Несовершеннолетние пояснили, что их мать ушла в сторону Иртыша. Автопатруль направился в сторону реки и заметил тонущую женщину в воде.
«Когда я увидел, что она тонет — не было времени раздумывать, я побежал к воде, на ходу снимая с себя все, что успел. Когда я приблизился, она уже почти ушла под воду. У меня, если честно, даже страха не было, только мысль — лишь бы она не захлебнулась. Я подхватил ее и вытащил из воды», — рассказал Елдос Койкен.
Он служит в органах внутренних дел с октября 2014 года и воспитывает четверых детей.
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, ей была оказана первая медицинская помощь, затем она была передана медикам. Сейчас она находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. С ней провели беседу.
Как помочь утопающему
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы
и т. п.);
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакцию зрачков на свет, самостоятельного дыхания. При наличии пульса и дыхания следует: повернуть пострадавшего на живот; перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева
и т. п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация. Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию.
Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.