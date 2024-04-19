Экс-министр природных ресурсов Ростовской области задержан по подозрению в растрате

Геннадий Урбан родился в Сальске. Был заместителем министра областного минсельхозпрода, председателем совета Ростовского облпотребсоюза, начальником департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу. С 2014 по 2017 он был руководителем Минприроды Ростовской области, после чего перешел в Россельхозцентр.