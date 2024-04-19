Экс-министр природных ресурсов Ростовской области задержан по подозрению в растрате

В отношении Геннадия Урбана и его заместителя Асмика Макарян возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».
По информации источника портала DonDay, с 2020 по 2024 год Урбан и Маркарян заключили фиктивные договоры, похитив более 11 миллионов рублей из бюджета региона. Подробности дела пока неизвестны.
В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщает УФСБ по Ростовской области.
Геннадий Урбан родился в Сальске. Был заместителем министра областного минсельхозпрода, председателем совета Ростовского облпотребсоюза, начальником департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу. С 2014 по 2017 он был руководителем Минприроды Ростовской области, после чего перешел в Россельхозцентр.