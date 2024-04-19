Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр природных ресурсов Ростовской области задержан по подозрению в растрате

Экс-министр природных ресурсов Ростовской области Геннадий Урбан задержан по подозрению в растрате.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В отношении Геннадия Урбана и его заместителя Асмика Макарян возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

По информации источника портала DonDay, с 2020 по 2024 год Урбан и Маркарян заключили фиктивные договоры, похитив более 11 миллионов рублей из бюджета региона. Подробности дела пока неизвестны.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщает УФСБ по Ростовской области.

Геннадий Урбан родился в Сальске. Был заместителем министра областного минсельхозпрода, председателем совета Ростовского облпотребсоюза, начальником департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу. С 2014 по 2017 он был руководителем Минприроды Ростовской области, после чего перешел в Россельхозцентр.