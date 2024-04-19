Украл более 100 деревьев. В Гродно задержали серийного вора туй

44-летний житель Гродно с 2016 года совершал кражи с дачных участков в районе деревни Тарусичи. Выбирая момент, когда в садовых товариществах не было людей, гражданин выкапывал декоративные деревья. Далее часть из них он продавал знакомым и через интернет. Некоторые туи он высаживал и на своем приусадебном участке. На данный момент установлено, что злоумышленник выкопал более сотни деревьев.
Однако мужчина специализировался не только на кражах деревьев. С дач он выносил садовый и строительный инструмент и стройматериалы. Кроме того, было установлено, что мужчина с участков похитил три десятка металлических заборных секций и упаковок пенопласта.
Сейчас устанавливаются все пострадавшие от незаконных действий гражданина. По факту краж возбуждены уголовные дела. Стоит отметить, что не последнюю роль в задержании преступника сыграла одна из дачниц, которую насторожило появление незнакомца на соседнем участке, о чем она оперативно сообщила в милицию. Гродненская милиция напомнила, что благодаря небезразличному отношению граждан ранее были задержаны серийные похитители дачных ванн.