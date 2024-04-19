Украл более 100 деревьев. В Гродно задержали серийного вора туй

44-летний житель Гродно с 2016 года совершал кражи с дачных участков в районе деревни Тарусичи. Выбирая момент, когда в садовых товариществах не было людей, гражданин выкапывал декоративные деревья. Далее часть из них он продавал знакомым и через интернет. Некоторые туи он высаживал и на своем приусадебном участке. На данный момент установлено, что злоумышленник выкопал более сотни деревьев.