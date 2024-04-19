Забытый чемодан стал причиной эвакуации больницы им. Середавина в Самаре

Днем в четверг, 18 апреля 2024 года, в Самаре эвакуировали больницу имени В. Д. Середавина. На место выезжали кинологи. Они обследовали здание. «КП-Самара» узнала, что произошло в медучреждении.
— Пожилой врач в силу возраста забыл на этаже свой чемодан. Кто-то из пациентов заметил подозрительный, по его мнению, предмет, запаниковал и вызвал кинологов, — сообщил «Комсомолке» собственный источник, знакомый с ситуацией.
Так что никаких опасных предметов в больнице не было. После обследования персоналу, посетителям и пациентам разрешили вернуться в здание. После этого медучреждение продолжило работать в обычном режиме.