Блогер Марат Клубника наказан за отказ платить штрафы за торговлю под Казанским Кремлем

Марат Клубника стал известен после участия в программе «Давай поженимся» на Первом канале, он ведет свой блог в соцсетях и занимается торговлей, как лично сообщал об этом в СМИ. Себя он называется простым деревенским парнем — родом он из Рыбно-Слободского района. Отдыхать этим летом судя по всему ему предстоит именно на малой Родине, ведь в квартире в Турции попасть он сможет, только после погашения всех наложенных на него штрафов.