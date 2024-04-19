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Россиянин пытался вывезти дочь из Минска в Египет по фальшивому паспорту

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Пограничники задержали в Национальном аэропорту Минск гражданина России, который пытался вылететь с дочерью в Египет по поддельному паспорту, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел еще 25 марта во время оформления рейса Минск — Шарм-эш-Шейх.

«При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный».

сказали в ГПК.

Там также отметили, что в ходе опроса россиянина выяснилось: сейчас он находится в процессе развода с женой, а настоящий паспорт полуторагодовалой девочки — у супруги.

В связи с этим мужчина решил купить поддельный документ для дочери в интернете, а затем по нему вывезти ребенка за рубеж.

По итогам разбирательства нарушителя пограничники передали сотрудникам МВД, а девочка была возвращена своей матери.