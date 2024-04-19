Россиянин пытался вывезти дочь из Минска в Египет по фальшивому паспорту

Инцидент произошел еще 25 марта во время оформления рейса Минск — Шарм-эш-Шейх.
«При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный».
Там также отметили, что в ходе опроса россиянина выяснилось: сейчас он находится в процессе развода с женой, а настоящий паспорт полуторагодовалой девочки — у супруги.
В связи с этим мужчина решил купить поддельный документ для дочери в интернете, а затем по нему вывезти ребенка за рубеж.
По итогам разбирательства нарушителя пограничники передали сотрудникам МВД, а девочка была возвращена своей матери.