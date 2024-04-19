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Задавивший полицейских житель Уфы получил реальный срок

Уфимца осудили за наезд на полицейских.

В Уфе выслушал приговор ранее судимый мужчина, которого обвиняли в применения насилия к полицейским.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре прошлого года двое сотрудников МВД приехали на вызов во двор многоквартирного дома. По сообщению очевидцев, там находился мужчина, находившийся в федеральном розыске. Уфимец сидел за рулем своей «Шкоды Йети», и, увидев полицейских, решил уехать. По пути мужчина наехал на сотрудников органов, одному из них был причинен средний вред здоровью.

Свою вину житель Уфы признал. Суд назначил ему наказание в виде 4,2 лет колонии общего режима.