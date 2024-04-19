Задавивший полицейских житель Уфы получил реальный срок

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре прошлого года двое сотрудников МВД приехали на вызов во двор многоквартирного дома. По сообщению очевидцев, там находился мужчина, находившийся в федеральном розыске. Уфимец сидел за рулем своей «Шкоды Йети», и, увидев полицейских, решил уехать. По пути мужчина наехал на сотрудников органов, одному из них был причинен средний вред здоровью.