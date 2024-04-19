В Молдове продолжается война с памятниками героям Великой Отечественной войны: На этот раз вандалы проявили себя в Рышканах

Спустя три дня после того, как в молдавского городе Рышканы активисты облагородили территорию у памятника павшим в Великой Отечественной войне, вандалы осквернили его, пишет Sputnik Молдова.
«Всего несколько дней назад молодежная организация “Next Generation”, при поддержке политической партии “Renastere-Возрождение”, взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник Комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено», — сообщил депутат парламента Молдовы Александр Нестеровский.
«Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным “достижением” которых является война с памятниками. И весь этот вандализм исходит от самой верхушки — от PAS-овской власти, которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне», — отметил парламентарий.
Своё отношение к произошедшему высказало и Посольство России в Кишиневе:
«Расцениваем противоправное деяние как попытку очернить историю и обесценить ратные подвиги наших предков-освободителей. Не выйдет — память об их героизме и отваге жива в умах и сердцах людей по всему миру. Вновь рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова установят личности исполнителей этих кощунственных действий и они будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.