В Молдове продолжается война с памятниками героям Великой Отечественной войны: На этот раз вандалы проявили себя в Рышканах

«Расцениваем противоправное деяние как попытку очернить историю и обесценить ратные подвиги наших предков-освободителей. Не выйдет — память об их героизме и отваге жива в умах и сердцах людей по всему миру. Вновь рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова установят личности исполнителей этих кощунственных действий и они будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.