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В Молдове продолжается война с памятниками героям Великой Отечественной войны: На этот раз вандалы проявили себя в Рышканах

Памятник погибшим комсомольцам осквернили через три дня после того, как его облагородили.

Источник: Комсомольская правда

Спустя три дня после того, как в молдавского городе Рышканы активисты облагородили территорию у памятника павшим в Великой Отечественной войне, вандалы осквернили его, пишет Sputnik Молдова.

«Всего несколько дней назад молодежная организация “Next Generation”, при поддержке политической партии “Renastere-Возрождение”, взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник Комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено», — сообщил депутат парламента Молдовы Александр Нестеровский.

«Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным “достижением” которых является война с памятниками. И весь этот вандализм исходит от самой верхушки — от PAS-овской власти, которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне», — отметил парламентарий.

Своё отношение к произошедшему высказало и Посольство России в Кишиневе:

«Расцениваем противоправное деяние как попытку очернить историю и обесценить ратные подвиги наших предков-освободителей. Не выйдет — память об их героизме и отваге жива в умах и сердцах людей по всему миру. Вновь рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова установят личности исполнителей этих кощунственных действий и они будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.