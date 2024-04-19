В Омске начнётся суд по делу о хищении десятков миллионов при капремонте

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 56 миллионов рублей при капитальном ремонте дома на проспекте Маркса, 38. Как ранее сообщал портал Om1.ru, в преступлении обвиняют руководителей ТСЖ «Маркса 38» и компании-подрядчика ООО «Строитель».
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2019 году в рамках освоения денежных средств, выделенных из городского бюджета в качестве субсидии на затраты по капитальному ремонту многоэтажки, обвиняемые похитили более 56 млн рублей, путём внесения в документы заведомо ложных сведений об объёмах выполненных работ.
На имущество обвиняемых на время следствия наложен арест на общую сумму свыше 60 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Омска.