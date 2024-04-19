В Омске начнётся суд по делу о хищении десятков миллионов при капремонте

По версии следствия, в 2019 году в рамках освоения денежных средств, выделенных из городского бюджета в качестве субсидии на затраты по капитальному ремонту многоэтажки, обвиняемые похитили более 56 млн рублей, путём внесения в документы заведомо ложных сведений об объёмах выполненных работ.