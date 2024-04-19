Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны

«В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого жительница Симферополя 1965 года рождения признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденная занимала должность на транспортном предприятии республики.
Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
«По делу судом были установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст. 64 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание ниже низшего предела», — добавили в ведомстве.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.
Приговор не вступил в законную силу.