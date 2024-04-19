Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого жительница Симферополя 1965 года рождения признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденная занимала должность на транспортном предприятии республики.

Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

«По делу судом были установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст. 64 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание ниже низшего предела», — добавили в ведомстве.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.

Приговор не вступил в законную силу.