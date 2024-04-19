30 тыс. долларов нашли у гражданина Китая в Алматинской области

Ранее на границе у двух казахстанцев обнаружили несколько тысяч незадекларированных долларов США, которые они хотели вывезти из страны. На таможенном посту «Хоргос» в области Жетісу у одного гражданина нашли 45 тыс. долларов США, а у второго — 2,6 млн тенге и 5 тыс. долларов США.