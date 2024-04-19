Под Волгоградом на мопеде разбились двое 13-летних школьников

Двух 13-летних школьников из Волгоградской области госпитализировали в медучреждение после ДТП. Авария произошла 18 апреля в вечернее время в Урюпинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 67-летний водитель за рулем «Лады» ехал на улице Разливаева. По невнимательности мужчина не заметил мопед с подростками.