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Под Волгоградом на мопеде разбились двое 13-летних школьников

В Волгоградской области два школьника пострадали в ДТП.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух 13-летних школьников из Волгоградской области госпитализировали в медучреждение после ДТП. Авария произошла 18 апреля в вечернее время в Урюпинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 67-летний водитель за рулем «Лады» ехал на улице Разливаева. По невнимательности мужчина не заметил мопед с подростками.

— Напротив дома № 6 совершил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 13-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 13-летний пассажир мопеда доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД.