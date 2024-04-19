Полицейские показали рецидивиста, ограбившего пенсионерку в Иркутске

В полицию обратилась иркутянка, которая рассказала, что в роще к ней подошла заплаканная пожилая женщина. Со слов пенсионерки, неизвестный мужчина толкнул ее и выхватил из рук сумку, в которой были сотовый телефон, деньги и банковские карты. Ориентировку с приметами злоумышленника быстро передали всем экипажам полиции. Правоохранители в течение часа установили личность подозреваемого и задержали его.