Полицейские показали рецидивиста, ограбившего пенсионерку в Иркутске

31-летний рецидивист из Забайкальского края ограбил 73-летнюю женщину в роще «Звездочка» в Иркутске. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В полицию обратилась иркутянка, которая рассказала, что в роще к ней подошла заплаканная пожилая женщина. Со слов пенсионерки, неизвестный мужчина толкнул ее и выхватил из рук сумку, в которой были сотовый телефон, деньги и банковские карты. Ориентировку с приметами злоумышленника быстро передали всем экипажам полиции. Правоохранители в течение часа установили личность подозреваемого и задержали его.
В полиции мужчина рассказал, что ранее уже был неоднократно судим за кражи. Свою вину в содеянном он признал. Оперативники изъяли у задержанного вещи, которые он успел вытащить из сумки, а позже нашли сумку потерпевшей.
Фигуранта уголовного дела поместили под стражу.