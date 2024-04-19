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Петербургская газета «Фонтанка» сообщила об обысках у своего автора

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Интернет-газета «Фонтанка» сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении ее бывшего коллеги, признанного иноагентом.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора “Фонтанки” Ксении Клочковой… По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*», — пишет издание.

По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля.

Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

СК