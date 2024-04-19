Петербургская газета «Фонтанка» сообщила об обысках у своего автора

По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля.