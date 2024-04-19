Петербургская газета «Фонтанка» сообщила об обысках у своего автора

«Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора “Фонтанки” Ксении Клочковой… По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*», — пишет издание.
По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля.
Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.