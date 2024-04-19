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Зафиксированы случаи укусов клещей в московских парках

В Москве в некоторых парках зафиксированы случаи укусов клещей, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Источник: РИА "Новости"

«Случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Измайловского, Ботанического, “Крылатские холмы” и лесопарков “Лосиный остров”, “Сокольники”, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют при этом, за последнюю неделю к медикам в основном обращались горожане, которых клещи укусили за пределами Москвы. «Случаев заражения клещей вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано», — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы можно бесплатно сделать прививку против клещевого вирусного энцефалита. По информации пресс-службы, с начала 2024 года полный курс вакцинации прошли 5 тыс. 780 человек.

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