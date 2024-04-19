В Екатеринбурге мигранты зарезали двух человек в массовой драке

Так, 27-летний мужчина напал на одного из участников конфликта и нанес ему не меньше пяти ножевых ранений. Другой, 28-летний обвиняемый, напал на другого мужчину и ударил его складным ножом четыре раза. Оба пострадавших скончались на месте.