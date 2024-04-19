В Екатеринбурге мигранты зарезали двух человек в массовой драке

В Екатеринбурге дело об убийстве двух иностранцев во время драки направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В июне 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух людей во время массовой драки. В потасовке также пострадали еще три человека. По предварительной информации, причиной драки стал словесный конфликт.
— В период с 12 часов до трех часов ночи 12 июня 2023 года восемь иностранцев встретились возле дома на улице Бардина, где между ними произошел словесный конфликт по малозначительному поводу, — рассказали в ведомстве.
Так, 27-летний мужчина напал на одного из участников конфликта и нанес ему не меньше пяти ножевых ранений. Другой, 28-летний обвиняемый, напал на другого мужчину и ударил его складным ножом четыре раза. Оба пострадавших скончались на месте.
Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд. Его рассмотрят по существу.