Волгоградке грозит пожизненное за жестокое убийство 9-месячного сына

Тело малыша нашла бабушка, которая приехала в гости. В это время нерадивая мать распивала спиртное с друзьями. Свою вину она полностью признала. Ей грозит наказание по статье 105 УК РФ (убийство). Добавим, что у Екатерины было трое детей.