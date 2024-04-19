Волгоградке грозит пожизненное за жестокое убийство 9-месячного сына

19 апреля прокуратура Волгоградской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении 24-летней Екатерины, которую обвиняют в жестоком убийстве 9-месячного сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, молодой маме грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
— Обвиняемая систематически оставляла ребенка без присмотра и питания, запирая в квартире жилого дома на улице Автомагистральной. В период с 03 по 07 августа 2023 года, брошенный женщиной малыш был доведен до состояния обезвоживания и погиб, — уточнили в областной прокуратуре.
Тело малыша нашла бабушка, которая приехала в гости. В это время нерадивая мать распивала спиртное с друзьями. Свою вину она полностью признала. Ей грозит наказание по статье 105 УК РФ (убийство). Добавим, что у Екатерины было трое детей.