Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело

В сообщении также отмечено, что Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи.
«Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера».
Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»).
«Судья обеспечена мерами личной безопасности».
Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.
«По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК (“Клевета в отношении судьи”)».
В суде напомнили:
«Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикации материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться».
Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых — Куандык Бишимбаев и его брат, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов.