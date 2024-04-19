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Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело

В пресс-службе Верховного суда 19 апреля заявили, что в адрес судьи Айжан Кульбаевой, председательствующей по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, поступают угрозы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Jogargy_sot

В сообщении также отмечено, что Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи.

«Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера».

Пресс-служба Верховного суда РК

Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»).

«Судья обеспечена мерами личной безопасности».

Пресс-служба Верховного суда РК

Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

«По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК (“Клевета в отношении судьи”)».

Пресс-служба Верховного суда РК

В суде напомнили:

«Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикации материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться».

Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых — Куандык Бишимбаев и его брат, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов.