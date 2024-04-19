Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых — Куандык Бишимбаев и его брат, директор «Гастроцентра» Бахытжан Байжанов.