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В Рыбинском районе мужчины незаконно рубили деревья и случайно подожгли лес

В Красноярском крае лесорубы случайно устроили пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Двух мужчин поймали инспекторы лесной охраны. По предварительной версии, двое местных жителей без разрешительных документов вырубили деревья рядом с селом Бородино, на месте они развели костер, огонь перекинулся на лес.

Огонь потушили сотрудники Рыбинской лесопожарной станции. Он успел пройти площадь в 24 га. Ущерб государственному лесному фонду оценили почти в 180 тысяч рублей.

«Виновники должны будут возместить нанесенный ущерб и затраты на тушение лесного пожара. Также им грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную вырубку деревьев», — пояснили в пресс-службе.