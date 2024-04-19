В Ферганской области четверо пытались подзаработать на незаконной продаже земли

Участок площадью 15 соток намеревался продать житель Кувинского района. Землю предоставили его родственнику для строительства молодежного гузара. Нарушитель был задержан с поличным при получении 25 тысяч долларов.
В другом случае житель Учкуприкского района, открывший садоводческое хозяйство и получивший в свое распоряжение дополнительную землю для развития дела, решил продать 10 гектаров этой земли за 30 тысяч долларов. Его задержали при получении аванса в 20 тысяч долларов.
Житель Ташлакского района был задержан при получении 19,2 тысячи долларов. За эти деньги он обещал переоформить на другого человека 12 соток земли, отданных его брату под теплицу и садоводство по решению хокима района.
Житель Риштанского района потребовал 25 тысяч долларов, чтобы выбить 12 гектаров земли из госрезерва. Он был задержан при получении аванса в размере 15 тысяч долларов.
Против этих лиц возбуждены уголовные дела, ведется следствие.