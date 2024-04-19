В Ферганской области четверо пытались подзаработать на незаконной продаже земли

В другом случае житель Учкуприкского района, открывший садоводческое хозяйство и получивший в свое распоряжение дополнительную землю для развития дела, решил продать 10 гектаров этой земли за 30 тысяч долларов. Его задержали при получении аванса в 20 тысяч долларов.