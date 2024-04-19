Малыш упал с 4 этажа и ничего не сломал в Павлодаре

Информация о падении ребенка в скорую помощь поступила 18 апреля в 19.35. Мама позже медикам объяснила, что отвлеклась на домашние дела, а когда зашла в комнату, то не обнаружила сына. Выглянув в окно, увидела ребенка внизу.
Врачи рассказали, что после падения мальчик даже не потерял сознание. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
«Ребенок, можно сказать, родился в рубашке. Учитывая этажность, 4 этаж, ребенок не получил переломов, скелетных травм, травм конечностей. Руки, ноги — целые, черепная коробка тоже целая. Сотрясение головного мозга является поверхностной травмой черепной коробки», — сообщил травматолог Павлодарской детской областной больницы Ардак Айтмухаметулы.
С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 7 случаев падения детей с высоты.
Напомним, в марте этого года в Кызылорде маленький мальчик, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Ребенок был госпитализирован с травмами в больницу.
Как уберечь ребенка от падения из окна
В МВД отмечают, что обеспокоены участившимися случаями выпадения из окон детей младшего возраста. Уменьшить риск может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:
- Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.
- Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.
- Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.
- Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.
- Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.
- Важно преподавать детям уроки безопасности.
- Учить старших детей присматривать за младшими.
- Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты.
- В частности, средства защиты от солнца — жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.