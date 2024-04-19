Малыш упал с 4 этажа и ничего не сломал в Павлодаре

Информация о падении ребенка в скорую помощь поступила 18 апреля в 19.35. Мама позже медикам объяснила, что отвлеклась на домашние дела, а когда зашла в комнату, то не обнаружила сына. Выглянув в окно, увидела ребенка внизу.