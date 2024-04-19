Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале мужчина умер из-за отсутствия скорой

57-летний мужчина умер от инфаркта на руках дочери, не дождавшись приезда скорой помощи.

Трагедия произошла в поселке Нижний Уфалей. В результате сокращения медицинского персонала, в поселке остался только один фельдшер, который попросту не справляется с высокой загрузкой, а неотложная медицинская помощь не в состоянии работать в круглосуточном режиме. Ближайшая к поселку станция скорой помощи находится в Верхнем Уфалее, это более, чем в двадцати километрах пути. Приехавшие на вызов специалисты не успели оказать мужчине своевременную помощь.

По данным на 2010 год, в Нижнем Уфалее проживало более двух тысяч человек. Жители бьют тревогу, поскольку многие из них находятся в группе риска и нуждаются в полноценной неотложной помощи.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске задержали молодого человека, изуродовавшего машины скорой помощи.

несчастный случай