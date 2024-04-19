На Южном Урале мужчина умер из-за отсутствия скорой

Трагедия произошла в поселке Нижний Уфалей. В результате сокращения медицинского персонала, в поселке остался только один фельдшер, который попросту не справляется с высокой загрузкой, а неотложная медицинская помощь не в состоянии работать в круглосуточном режиме. Ближайшая к поселку станция скорой помощи находится в Верхнем Уфалее, это более, чем в двадцати километрах пути. Приехавшие на вызов специалисты не успели оказать мужчине своевременную помощь.