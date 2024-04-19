КНБ задержал подозреваемых в экстремизме

17 апреля текущего года в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны четверо граждан Казахстана, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.