КНБ задержал подозреваемых в экстремизме

— Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса. Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления. Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.