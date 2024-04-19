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КНБ задержал подозреваемых в экстремизме

17 апреля текущего года в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны четверо граждан Казахстана, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Источник: Пресс-служба КНБ РК

— Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства.

говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса. Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления. Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.