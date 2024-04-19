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Обыск у петербургского журналиста Ксении Клочковой завершился. Теперь ее ждет допрос в СК

Обыск у петербургского журналиста Ксении Клочковой завершился.

Начавшийся утром 19 апреля обыск в квартире петербургского журналиста Ксении Клочковой, по данным «Фонтанки», завершился. У нее изъяты телефон и ноутбук. Однако следственные действия на этом не окончены.

Как стало известно редакции, на 15:00 назначен допрос Ксении Клочковой в следственном отделе по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Также стала известна статья, по которой возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи пришли к журналисту. Речь идет не о 207.3 УК РФ — распространение фейков о Вооруженных силах России, как сообщалось ранее, а о 330.1 — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Дело, как и предполагала «Фонтанка» ранее, возбуждено в отношении журналиста Андрея Захарова*.

По данным редакции, уголовное дело в отношении Захарова возбуждено 17 апреля и связано с якобы публикациями в соцсетях, не содержащими упоминание статуса иноагента. Следствие предположило, что у Ксении Клочковой могут находиться предметы и документы, имеющие значение для этого уголовного дела. Журналист находится в статусе свидетеля.

СК