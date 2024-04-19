Обыск у петербургского журналиста Ксении Клочковой завершился. Теперь ее ждет допрос в СК

Также стала известна статья, по которой возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи пришли к журналисту. Речь идет не о 207.3 УК РФ — распространение фейков о Вооруженных силах России, как сообщалось ранее, а о 330.1 — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Дело, как и предполагала «Фонтанка» ранее, возбуждено в отношении журналиста Андрея Захарова*.