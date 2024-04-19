Скелет человека нашли на берегу реки в Свердловской области

Как сообщил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Останки нашли на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил: «В настоящее время сыщики уголовного розыска устанавливают личность погибшего. По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года».