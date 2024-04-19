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Скелет человека нашли на берегу реки в Свердловской области

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу реки Исеть нашли скелет человека. Предположительно это останки мужчины, пропавшего без вести осенью 2023 года.

Как сообщил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Останки нашли на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил: «В настоящее время сыщики уголовного розыска устанавливают личность погибшего. По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года».