Скелет человека нашли на берегу реки в Свердловской области

Как сообщил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Останки нашли на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется.