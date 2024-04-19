В Екатеринбурге эвакуировали Главпочтамт

— Почти два часа просидели в очереди. Потом внезапно включилось это уведомление. Все восприняли как какую-то проверку. Но сотрудники отделения попросили всех выйти на улицу и ждать дальнейших указаний, — рассказала «КП-Екатеринбург» посетительница Главпочтамта Дарья Соснина.