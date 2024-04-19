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В Екатеринбурге эвакуировали Главпочтамт

В отделении Почты России в центре Екатеринбурга прозвучала пожарная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 19 апреля около 15:10 прошла эвакуация Главпочтамта по адресу проспект Ленина, 39. В здании звучит сигнал пожарной тревоги, а десятки посетителей отделения Почты России оказались на улице.

— Почти два часа просидели в очереди. Потом внезапно включилось это уведомление. Все восприняли как какую-то проверку. Но сотрудники отделения попросили всех выйти на улицу и ждать дальнейших указаний, — рассказала «КП-Екатеринбург» посетительница Главпочтамта Дарья Соснина.

Ситуацию «КП-Екатеринбург» прокомментировали в «Почте России». По сообщению пресс-службы, в здании Главпочтамта прошла плановая эвакуация.

— Эвакуация уже завершилась, почтамт возобновил работу, — добавили в пресс-службе макрорегиона «Урал» «Почты России».