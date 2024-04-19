А потом смертельные ДТП регистрируют: В Кишиневе задержали водителя, севшего за руль «под кайфом»

В Кишиневе задержали водителя, севшего за руль «под кайфом».
Патрульные, следившие за дорожным движением на улице Николая Тестемицану, остановили мужчину за рулём Mercedes, который нарушил ПДД, вечером, 17 апреля 2024.
Во время беседы с полицейскими 22-летний водитель подозрительно себя вёл, в связи с чем его отвезли в Республиканский наркодиспансер на освидетельствование.
В результате было установлено, что перед тем, как сесть за руль автомобиля, молодой человек употребил марихуану.
Транспортное средство отправили на штрафстоянку. Уголовное дело, возбуждённое в отношении нарушителя, направили в суд.