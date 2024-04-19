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В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила женщину

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка переходила проезжую часть по правилам, но оказалась под колесами легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 7.50 66-летний водитель автомобиля Ford при проезде нерегулируемого пешеходного перехода вблизи дома № 31 на Долгиновском тракте совершил наезд на 45-летнюю женщину. Пешеход пострадала в аварии и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть. В свою очередь пешеходы перед началом перехода обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен.