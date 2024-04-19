В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила женщину

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть. В свою очередь пешеходы перед началом перехода обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен.