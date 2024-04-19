Полицейский получил огнестрельное ранение в Алматинской области

«17 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области во время вызова местный житель из огнестрельного оружия произвел выстрел в участкового инспектора полиции Енбекшиказахского района. В результате полицейский получил дробовое ранение руки. Несмотря на ранения, страж порядка самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира», — говорится в сообщении в пятницу.
Отмечается, что задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.
«В действиях мужчины усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данному факту возбуждено досудебное расследование», — добавили полицейские.