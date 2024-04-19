Осужденный глава Союза свердловских десантников Евгений Тетерин попал в ДТП

Напомним, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Евгения Тетерина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу, однако тут же освободил его от исполнения наказания. Он был признан виновным в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, господин Тетерин брал деньги у предпринимателей для урегулирования проблем с налоговой инспекцией и правоохранительными органами. Основанием же для освобождения осужденного стали недавно принятые поправки к законодательству: суд учел участие осужденного в специальной военной операции (СВО), куда он ушел перед началом процесса, и полученные там награды.