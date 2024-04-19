Вместе с подругой заказала мужа киллеру: женщину-депутата из Чапаевска Наталию Гурьянову приговорили к 6,5 годам колонии

Свою вину ни Наталия, ни Екатерина так и не признали. Расследование завершилось в ноябре 2020 года, дело передали в суд, однако на этом все застопорилось. На предварительном заседании Наталия попросила рассматривать ее дело с участием присяжных. Только оказалось, что набрать их совсем не просто. Дело откладывали почти 70 раз, прежде чем в апреле 2024 года прозвучал приговор. И Наталию, и Екатерину признали виновными.