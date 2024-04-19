Вместе с подругой заказала мужа киллеру: женщину-депутата из Чапаевска Наталию Гурьянову приговорили к 6,5 годам колонии

Суд поставил точку в громкой истории, в которой замешаны депутат городской думы Чапаевска Наталия Гурьянова, ее муж Валерий и подруга Наталии Екатерина Абызова. Женщины заказали киллеру убийство супруга Наталии. Суд в Самаре приговорил обеих женщин к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
— Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении двух лиц. Вердиктом коллегии присяжных заседателей они признаны виновными в организации приготовления убийства группой лиц по предварительному сговору и найму, — говорится в сообщении.
Готов убить за 400 тысяч рублей.
Наталия и Валерий Гурьяновы жили душа в душу, но в какой-то момент отношения супругов испортились. Дело шло к разводу, который, очевидно, был совсем не выгоден Наталии. У супругов был свой «автобусный» бизнес в Чапаевске, частный дом, машина и другое имущество. При разводе все это пришлось бы делить, чего депутатше совсем не хотелось делать.
Наталия и Валерий собирались развестись, но тогда пришлось бы делить имущество.
Наталия и Екатерина Абызова решили устранить проблему. С помощью посредника они нашли киллера, некоего Дмитрия, который за 400 тысяч готов был убить Валерия. На первую встречу с наемным убийцей, которая состоялась в январе 2020 года, женщины принесли фото супруга Наталии, рассказали Дмитрию, где Валерий живет, куда ходит и в какое время и где бывает. Убийство планировали обставить как обычный разбой.
Киллер попросил время подумать, а потом назначил встречу в кафе в Самаре.
Наемный убийца сдал нанимательниц.
Как только Дмитрий получил деньги в кафе ворвались сотрудники ФСБ и задержали женщин. Оказалось, что киллер сдал своих нанимательниц (по другой версии он имел отношение к одной из силовых структур).
Свою вину ни Наталия, ни Екатерина так и не признали. Расследование завершилось в ноябре 2020 года, дело передали в суд, однако на этом все застопорилось. На предварительном заседании Наталия попросила рассматривать ее дело с участием присяжных. Только оказалось, что набрать их совсем не просто. Дело откладывали почти 70 раз, прежде чем в апреле 2024 года прозвучал приговор. И Наталию, и Екатерину признали виновными.