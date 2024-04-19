В лифте омского дома на девушку напал грабитель с ножом

По предварительной информации, 26-летняя девушка зашла в лифт, разговаривая по телефону, а вместе с ней зашел неизвестный. Со слов девушки, он доехал до пятого этажа, но в момент остановки кабины закрыл двери и нажал кнопку этажа выше, затем приставил к горлу омички нож, вывел из лифта, а когда та закричала, выхватил из рук сумку и скрылся.