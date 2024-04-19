В лифте омского дома на девушку напал грабитель с ножом

По предварительной информации, 26-летняя девушка зашла в лифт, разговаривая по телефону, а вместе с ней зашел неизвестный. Со слов девушки, он доехал до пятого этажа, но в момент остановки кабины закрыл двери и нажал кнопку этажа выше, затем приставил к горлу омички нож, вывел из лифта, а когда та закричала, выхватил из рук сумку и скрылся.
«Потерпевшая рассказала обо всем супругу. Тот отследил по мобильному приложению местонахождение похищенного телефона и попытался задержать нападавшего, но фигурант вырвался и убежал. В руках мужчины после борьбы с ним остались капюшон от куртки и выпавший из кармана сотовый телефон жены», — добавили в правоохранительных органах.
Супруги пошли в полицию. Как отмечается, вычислить подозреваемого удалось по камерам наблюдения, через несколько часов его задержали его по месту жительства на Космическом проспекте.
29-летний задержанный, как оказалось, всего за два дня до этого вышел на свободу. По данным правоохранителей, он показал место, где выбросил сумку. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый заключен под стражу.