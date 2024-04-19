Организаторы концерта Гуфа в Екатеринбурге прокомментировали выходку фаната. Они принесли свои извинения пострадавшей девушке. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу «Теле-клуба».
— От лица организаторов концерта — агентства MahnevaEvent и холдинга Tele-Club Group — хотим сказать, что нам очень неприятно за сложившуюся ситуацию, — заявили организаторы.
Представители клуба объяснили, что перед сценой был установлен барьер. Он рассчитан на среднестатистического человека, не обладающего особыми спортивными навыками. По мнению организаторов, дебошир мог быть физически подготовлен, чтобы совершить такое.
Пострадавшую девушку отвели за сцену, ей оказали первую медицинскую помощь. Она отказалась от компенсации и госпитализации. Однако клуб все равно подготовил для нее подарок.
Напомним, что в Екатеринбурге фанат Гуфа спрыгнул со сцены на стоящую в толпе девушку. Концерт прошел вечером 18 апреля в «Теле-клубе».