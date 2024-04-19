Руководитель ГИБДД Башкирии сообщил новые подробности ДТП с пятью погибшими

«Известно, что “ВАЗ” на регистрационном учёте не состоял. Кроме того, управлявший автомобилем мужчина водительских прав не имел. В текущем году он уже привлекался к административной ответственности четыре раза, в том числе за управление автомобилем, не имея на это прав. Специализированным отделом по расследованию ДТП главного следственного управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — проинформировал Владимир Севастьянов.