Руководитель ГИБДД Башкирии сообщил новые подробности ДТП с пятью погибшими

По его словам, сегодня утром в Кировском районе на 1 км автодороги Уфа — Оренбург, по предварительным данным, 39-летний житель Уфимского района, управляя поливомоечной машиной «КамАЗ», при осуществлении разворота допустил столкновение с движущимся слева попутным «ВАЗ-2115», под управлением 22-летнего жителя Уфимского района.
В результате ДТП из легкового автомобиля скончались водитель и его пассажиры, молодые люди, 22 и 20 лет, и две 18-летние девушки. Выжили 21-летние парень и девушка. Все они — жители Уфимского района, за исключением одной погибшей пассажирки — она из Уфы.
«Известно, что “ВАЗ” на регистрационном учёте не состоял. Кроме того, управлявший автомобилем мужчина водительских прав не имел. В текущем году он уже привлекался к административной ответственности четыре раза, в том числе за управление автомобилем, не имея на это прав. Специализированным отделом по расследованию ДТП главного следственного управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — проинформировал Владимир Севастьянов.