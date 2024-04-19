Пятерых кубинцев выдворили из Нижегородской области

Пятерых граждан Республики Куба оштрафовали и выдворили из Нижегородской области за нарушение миграционного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
Все пятеро кубинцев нарушили правила въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. В результате этого на граждан были составлены протоколы. По решению суда всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворение за пределы страны.
Согласно законодательству, после выдворения из страны нарушители миграционного режима смогут вернуться в Россию не ранее, чем через 5 лет.
Напомним, сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с Приволжской оперативной таможней пресекли канал контрабанды орденов и медалей за рубеж.