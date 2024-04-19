Пятерых кубинцев выдворили из Нижегородской области

Все пятеро кубинцев нарушили правила въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. В результате этого на граждан были составлены протоколы. По решению суда всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворение за пределы страны.