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Пятерых кубинцев выдворили из Нижегородской области

Вернуться в Россию нарушители смогут не ранее, чем через пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых граждан Республики Куба оштрафовали и выдворили из Нижегородской области за нарушение миграционного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.

Все пятеро кубинцев нарушили правила въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. В результате этого на граждан были составлены протоколы. По решению суда всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Согласно законодательству, после выдворения из страны нарушители миграционного режима смогут вернуться в Россию не ранее, чем через 5 лет.

Напомним, сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно с Приволжской оперативной таможней пресекли канал контрабанды орденов и медалей за рубеж.