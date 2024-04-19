Уголовное дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук», — говорится в публикации. Они не признают вину.
Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.
Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
В середине апреля 2024 года Беркович и Петрийчук внесли в перечень террористов и экстремистов.