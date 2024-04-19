В Перми мужчина спас свою жену от телефонных мошенников. Объяснив женщине, что она имеет дело с аферистами, он уберег семью от потери 1,5 миллионов рублей. Подробности рассказали в краевом МВД.
В апреле в отдел полиции № 3 в Кировском районе обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные пытались похитить у нее деньги. Злоумышленники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Выяснилось, что пожилой женщина на стационарный телефон позвонила неизвестная, которую та приняла за родную дочь. Она сообщила, что попала в аварию и серьезно пострадала. Затем пенсионерке позвонил «следователем» и уточнил, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей грозит срок. Чтобы этого избежать, нужно заплатить 1,5 млн рублей.
К счастью, рядом с пожилой пермячкой был ее муж. Он сразу позвонил дочери и выяснил, что все в порядке. Мужчина успокоил жену. И пенсионерка прекратила разговор с мошенниками.
Сейчас по данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, пытавшихся похитить деньги.