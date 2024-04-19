В Перми мужчина спас свою жену от телефонных мошенников

Выяснилось, что пожилой женщина на стационарный телефон позвонила неизвестная, которую та приняла за родную дочь. Она сообщила, что попала в аварию и серьезно пострадала. Затем пенсионерке позвонил «следователем» и уточнил, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей грозит срок. Чтобы этого избежать, нужно заплатить 1,5 млн рублей.