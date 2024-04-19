152 бригады воронежских энергетиков готовы к работе в условиях непогоды

Синоптики прогнозируют 19 апреля местами по Воронежской области усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с. В связи с этим к непогоде подготовились энергетики и перешли на особый режим работы. Об этом рассказали в «Воронежэнерго».
На данный момент готовы 152 бригады: 437 специалистов и 143 единицы спецтехники. В их распоряжении есть 53 резервных источника электроснабжения в случае повреждения линий электропередач.
Жители региона могут сообщить о том, что у них пропал свет, по телефону горячей линии энергетиков: 8−800−220−0−220. Она работает круглосуточно.