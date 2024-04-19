152 бригады воронежских энергетиков готовы к работе в условиях непогоды

Синоптики прогнозируют 19 апреля местами по Воронежской области усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с. В связи с этим к непогоде подготовились энергетики и перешли на особый режим работы. Об этом рассказали в «Воронежэнерго».