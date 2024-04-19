Выяснились подробности инцидента с маршруткой Т-81 на Молитовском мосту

Согласно информации, у транспортного средства были заменены тормозные колодки. При движении автобуса в ходе притирки к тормозным барабанам произошел нагрев колодок, вследствие чего пошел дым. Когда автобус остановился и тормозные колодки остыли, дым прекратился.