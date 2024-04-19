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Выяснились подробности инцидента с маршруткой Т-81 на Молитовском мосту

Причина — перегрев тормозных колодок.

Инцидент с маршрутным такси № 81 на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде 18 апреля прокомментировали в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, у транспортного средства были заменены тормозные колодки. При движении автобуса в ходе притирки к тормозным барабанам произошел нагрев колодок, вследствие чего пошел дым. Когда автобус остановился и тормозные колодки остыли, дым прекратился.

«Была произведена проверка технического состояния данного автобуса. Нарушений требований нормативных актов не выявлено», — говорится в сообщении.