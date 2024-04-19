Челябинцам перечислили признаки вероятного вооруженного нападения на школу

«Маркеры потенциальной угрозы: навязчивое увлечение оружием и планы по его приобретению. Открытые угрозы в адрес одноклассников, учителей. Демонстрация агрессии. Социальная изоляция, психологический кризис, депрессия, увлечение тематикой расстрелов в школах и их исполнителями», — сказано в ролике от специалистов НИЦ мониторинга и профилактики.
Также внимание стоит обратить на систематическое наблюдение за возможным местом преступления. Школьник может рисовать план здания и прилегающей территории.
Признаком подготовки к нападению может быть и одежда ученика: стиль может подражать имиджу массового убийцы, с которым он пытается себя отождествить.
Поиск в интернете инструкций по изготовлению взрывчатки и просмотр объявлений по продаже оружия также свидетельствуют о пристальном внимании человека к этой теме.
Школьник может фантазировать об участии в стрельбе или других видах нападения и рассказывать об этом.
При появлении любых перечисленных признаков за помощью следует обратиться на виртуальную горячую линию «Скажи экстремизму — нет», а также на всероссийский телефон доверия: 8 800 2000 112.
Ранее Антитеррористическая комиссия Челябинска напомнила правила личной безопасности при возникновении паники в толпе.