Челябинцам перечислили признаки вероятного вооруженного нападения на школу

«Маркеры потенциальной угрозы: навязчивое увлечение оружием и планы по его приобретению. Открытые угрозы в адрес одноклассников, учителей. Демонстрация агрессии. Социальная изоляция, психологический кризис, депрессия, увлечение тематикой расстрелов в школах и их исполнителями», — сказано в ролике от специалистов НИЦ мониторинга и профилактики.