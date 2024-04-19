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Горожане заметили посреди улицы в Воронеже разбитые пробирки с кровью

Полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Несколько разбитых пробирок с кровью заметили горожане в Воронеже на перекрестке улицы Электросигнальная и Московский проспект. Осколки и капли красной жидкости были на проезжей части. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях 19 апреля.

В ГУ МВД по региону рассказали, что граждане уже сообщили об увиденном в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют, откуда эти пробирки там взялись.

Сами же горожане в соцсетях предположили, что их могли везти из ближайшего медучреждения на утилизацию и нечаянно разбили.

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