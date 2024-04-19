Горожане заметили посреди улицы в Воронеже разбитые пробирки с кровью

Несколько разбитых пробирок с кровью заметили горожане в Воронеже на перекрестке улицы Электросигнальная и Московский проспект. Осколки и капли красной жидкости были на проезжей части. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях 19 апреля.
В ГУ МВД по региону рассказали, что граждане уже сообщили об увиденном в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют, откуда эти пробирки там взялись.
Сами же горожане в соцсетях предположили, что их могли везти из ближайшего медучреждения на утилизацию и нечаянно разбили.