В Самаре прокуратура помогла вернуть властям парковку площадью 2400 кв.м

В Самаре после вмешательства прокуратуры властям удалось вернуть парковку площадью 2400 квадратных метров на улице Физкультурной. Договор на аренду объекта благоустройства, который находится напротив дома № 100 по улице Физкультурной, заключили еще в 2017 году. В эту территорию попадала и парковка, которая принадлежит муниципальным властям.
Прокуратура Самарской области подала иск в суд и потребовала, чтобы муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал» расторгло договор аренды с ООО «Лик». Прокуратура посчитала, что договор заключался с нарушениями, и потребовала, чтобы компания выплатила более миллиона рублей в бюджет Самары из-за необоснованного обогащения.
Суд поддержал иск прокуратуры в части договора и обязал расторгнуть его. А вот во взыскании денег с коммерческого предприятия отказал.