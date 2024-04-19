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В Самаре прокуратура помогла вернуть властям парковку площадью 2400 кв.м

Договор аренды парковки в Самаре расторгли по суду.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре после вмешательства прокуратуры властям удалось вернуть парковку площадью 2400 квадратных метров на улице Физкультурной. Договор на аренду объекта благоустройства, который находится напротив дома № 100 по улице Физкультурной, заключили еще в 2017 году. В эту территорию попадала и парковка, которая принадлежит муниципальным властям.

Прокуратура Самарской области подала иск в суд и потребовала, чтобы муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал» расторгло договор аренды с ООО «Лик». Прокуратура посчитала, что договор заключался с нарушениями, и потребовала, чтобы компания выплатила более миллиона рублей в бюджет Самары из-за необоснованного обогащения.

Суд поддержал иск прокуратуры в части договора и обязал расторгнуть его. А вот во взыскании денег с коммерческого предприятия отказал.

Прокуратура