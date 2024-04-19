В Самаре прокуратура помогла вернуть властям парковку площадью 2400 кв.м

В Самаре после вмешательства прокуратуры властям удалось вернуть парковку площадью 2400 квадратных метров на улице Физкультурной. Договор на аренду объекта благоустройства, который находится напротив дома № 100 по улице Физкультурной, заключили еще в 2017 году. В эту территорию попадала и парковка, которая принадлежит муниципальным властям.