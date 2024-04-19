Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.
В Следственном комитете уточнили, что молодого человека и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Аббасова в скором времени доставят в Москву для допроса.
Резонансное убийство.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.
Следствие переквалифицировало дело со статьи «Убийство» на «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его «супругу» сейчас ищут.
В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.