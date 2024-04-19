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Жителей Перми встревожили звуки взрывов в районе порохового завода

Ситуацию прокомментировал Минтербез Пермского края.

Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов в районе Пермского порохового завода встревожили жителей города 19 апреля.

Информация о громких хлопках, которые люди приняли за взрывы, появилась в телеграм-канале «Подслушано Закамск». В Кировском районе находится Пермский пороховой завод.

«Что-то похожее на взрывы сегодня в стороне порохового. Что это?» — написал один из пермяков, которого встревожил подозрительный звук.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о случившемся в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«19 апреля на Пороховом заводе, который расположен в микрорайоне Закамск г. Перми проводится штатный технологический процесс. Угроз жизни и здоровью населению нет», — прокомментировали ситуацию сайту perm.aif.ru в региональном минтербезе.

В министерстве также призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на информацию официальных источников.