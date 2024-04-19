Жителей Перми встревожили звуки взрывов в районе порохового завода

Звуки взрывов в районе Пермского порохового завода встревожили жителей города 19 апреля.
Информация о громких хлопках, которые люди приняли за взрывы, появилась в телеграм-канале «Подслушано Закамск». В Кировском районе находится Пермский пороховой завод.
«Что-то похожее на взрывы сегодня в стороне порохового. Что это?» — написал один из пермяков, которого встревожил подозрительный звук.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о случившемся в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«19 апреля на Пороховом заводе, который расположен в микрорайоне Закамск г. Перми проводится штатный технологический процесс. Угроз жизни и здоровью населению нет», — прокомментировали ситуацию сайту perm.aif.ru в региональном минтербезе.
В министерстве также призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на информацию официальных источников.