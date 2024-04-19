В Перми трамваи сошли с рельсов на кольце в микрорайоне Разгуляй

Трамваи сошли с рельсов в микрорайоне Разгуляй в Перми 19 апреля.
Первыми о происшествии сообщили жители Перми, которые стали свидетелями ДТП. В МУП «Пермгорэлектротранс» сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о сошедших с рельсов трамваях и рассказали подробности случившегося.
«В 15:35 в трамвайном кольце на Разгуляе во время буксировки буксируемый вагон сошёл с рельс. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщили о произошедшем специалистам службы пути МУП “ПГЭТ”», — рассказали perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».
В управлении уточнили, что на место происшествия была направлена аварийная бригада, которая должна ликвидировать последствия происшествия. Несмотря на инцидент, задержек в движении на участке, где произошло ДТП, нет.
«Специалистами предприятия будет проведена проверка по данному факту и установлены все причины произошедшего», — уточнили в «Пермгорэлектротранс».