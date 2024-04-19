Больше 200 домов остаются подтопленными в Самарской области из-за паводка

По состоянию на 19 апреля в Самарской области из-за паводка все еще подтоплены 220 домов, почти 1200 участков и три низководных моста. При этом кое-где ситуация постепенно улучшается. За сутки вода ушла от 44 домов и 83 участков, также освободился один низководный мост.
— Восстановлено транспортное сообщение с селом Полудни Кинель-Черкасского района, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что село было отрезано от остального мира из-за подъема уровня воды в реке, но все необходимо для жизни там имелось.
А вот в Кинельском и Волжском районах обстановка остается непростой: за сутки там подтопило 37 домов. Также вода зашла на 136 участков в Кинеле, Кинельском и Волжском районах.
Семь человек по-прежнему остаются в пунктах временного размещения.